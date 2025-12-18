مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في رابع أيام "الحانوكا"

فلسطين أون لاين

18 ديسمبر 2025 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
يواصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام ما يسمى عيد الأنوار الحانوكاه العبري.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال فرض التضييق والإجراءات المشددة التي تعيق وتعرقل دخول الفلسطينيين إلى الأقصى.

ويستغل الاحتلال  فترات "الأعياد" المزعومة  من أجل تمرير طقوسه التهويدية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في القدس المحتلّة والمسجد الأقصى، والتضييق والاعتداء على المرابطين والمصلين واستفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني، وتحقيق صورة شكلية من "السيطرة الإسرائيلية" على كامل القدس المحتلّة.

وفي المقابل، تستمر الدعوات الفلسطينية المقدسية والشعبية والفصائلية للحشد في المسجد الأقصى و"شد الرحال" اليه من كل المناطق لصدّ اقتحامات المستوطنين ومواجهة التهويد ومنع تمرير "الأعياد" وطقوسها. 

#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الحانوكا

