بلدية غزة تُحذّر من تفاقم أزمة النفايات نتيجة شح الوقود

حذّرت بلدية غزة من تفاقم أزمة جمع النفايات الصلبة في المدينة، في ظل الشحّ الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الآليات، ما أدى إلى تقليص الخدمات إلى نحو 50% من طاقتها الطبيعية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وتزايد المنخفضات الجوية.

وأوضحت البلدية في تصريح صحفي، يوم الخميس، أن تراكم النفايات، إلى جانب انسداد شبكات التصريف واختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، يرفع من المخاطر الصحية والبيئية، خاصة في المناطق المنخفضة ومحيط مخيمات الإيواء، محذّرةً من تداعيات خطيرة في حال استمرار هذا الواقع.

ودعت بلدية غزة إلى تدخل عاجل لتوفير الوقود والمعدات الأساسية، ودعم خدمات البلدية، لتجنّب كارثة إنسانية وبيئية وشيكة.

