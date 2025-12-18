فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سلسلة اعتداءات "إسرائيلية" على جنوب لبنان والبقاع

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في رابع أيام "الحانوكا"

نتنياهو يترأس فريقًا وزاريًا لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر

بلدية غزة تُحذّر من تفاقم أزمة النفايات نتيجة شح الوقود

هاتف نفتالي بينيت بين "أذرع الأخطبوط".. ما تفاصيل عملية الاختراق الأخيرة؟

تغيّر اللهجة الأمريكية: من نزع السلاح إلى احتوائه

أبو سلمية: القطاع بحاجة لدخول كرفانات ووسائل تدفئة آمنة لمواجهة البرد

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

الداخل المحتل: الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في عارة

كشف الغاز في رفح وخانيونس والوسطى.. بالأسماء ورابط الفحص

بلدية غزة تُحذّر من تفاقم أزمة النفايات نتيجة شح الوقود

18 ديسمبر 2025 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
...
تراكم النفايات في غزة

حذّرت بلدية غزة من تفاقم أزمة جمع النفايات الصلبة في المدينة، في ظل الشحّ الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الآليات، ما أدى إلى تقليص الخدمات إلى نحو 50% من طاقتها الطبيعية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وتزايد المنخفضات الجوية.

وأوضحت البلدية في تصريح صحفي، يوم الخميس، أن تراكم النفايات، إلى جانب انسداد شبكات التصريف واختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، يرفع من المخاطر الصحية والبيئية، خاصة في المناطق المنخفضة ومحيط مخيمات الإيواء، محذّرةً من تداعيات خطيرة في حال استمرار هذا الواقع.

ودعت بلدية غزة إلى تدخل عاجل لتوفير الوقود والمعدات الأساسية، ودعم خدمات البلدية، لتجنّب كارثة إنسانية وبيئية وشيكة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية غزة #مكب النفايات #تراكم النفايات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة