إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أصيب أربعة شبان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، ظهر يوم الأربعاء، بأن طواقم الاسعاف تعاملت مع أربعة إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام مدينة نابلس، أحداها بالصدر والثانية بالركبة، والثالثة شظايا رصاص، والأخيرة شظايا بالرأس.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت حارة العقبة في البلدة القديمة وسط انتشار واسع في محيط حي راس العين، وداخل خان التجار في البلدة وفي محيط دوار الشهداء ومدرسة الفاطمية، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، واطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

المصدر / وكالات