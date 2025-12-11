تركيا: ننتظر تنفيذ بنود رئيسية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك خطوات أساسية يجب استكمالها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضح فيدان، في تصريحاته لقناة الجزيرة، أن بعض بنود الاتفاق لم تُنفّذ بعد، وأن مسؤولية تطبيقها تقع على عاتق الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف أن تركيا تبذل جهودًا مشتركة مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن لدفع الأطراف نحو الالتزام الكامل بالاتفاق.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده تنتظر تنفيذ إجراءات محورية، أبرزها تأسيس مجلس السلام، وتسليم إدارة غزة للفلسطينيين، وتشكيل جهاز شرطة يضمن الأمن داخل القطاع.

وقال إن تركيا "مستعدة لبذل جميع الجهود وتحمّل كل المسؤوليات" من أجل حل القضية الفلسطينية بشكل سلمي، بما في ذلك إرسال قوات إلى المنطقة إذا تطلّب الأمر ذلك لتحقيق سلام واستقرار دائمين.

ولفت فيدان إلى رغبة بلاده في أن "يتقدم اتفاق وقف إطلاق النار بشكل طبيعي دون أي تغيير"، مضيفًا أن الاتصالات الأخيرة تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت "تتحرك بصورة أكثر عقلانية وتقدم دعمًا كبيرًا" في هذا المسار.