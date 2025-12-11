فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محافظة القدس: حملة اقتلاع "إسرائيلية" تستهدف 33 تجمعًا بدويًا

استشهاد مواطن إثر انهيار جدار منزل عليه في مخيم الشاطئ

البرش: 9300 طفل يعانون حاليًا من سوء التغذية الحاد في غزة

تفاعل وغضب عارم عبر منصات التواصل بعد جريمة قتل الطفل زاهر شامية

تركيا: ننتظر تنفيذ بنود رئيسية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الدفاع المدني بغزة يحذّر النازحين من الإقامة في المباني المتصدعة

دعوات للمؤسسات الدولية لتحمّل مسؤولياتها مع دخول منخفض جوي يفاقم معاناة النازحين

مجزرة عائلة أبو شاويش... ناجية واحدة تحكي فصول الإبادة

المباحث العامة بغزة تُفكّك شبكة لتزوير الأموال والوثائق الرسمية

حماس تستهجن"تقرير العفو الدَّوليَّة": مزاعم مفبركة وروايات إسرائيليَّة مكررة

تركيا: ننتظر تنفيذ بنود رئيسية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

11 ديسمبر 2025 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
...
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك خطوات أساسية يجب استكمالها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضح فيدان، في تصريحاته لقناة الجزيرة، أن بعض بنود الاتفاق لم تُنفّذ بعد، وأن مسؤولية تطبيقها تقع على عاتق الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف أن تركيا تبذل جهودًا مشتركة مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن لدفع الأطراف نحو الالتزام الكامل بالاتفاق.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده تنتظر تنفيذ إجراءات محورية، أبرزها تأسيس مجلس السلام، وتسليم إدارة غزة للفلسطينيين، وتشكيل جهاز شرطة يضمن الأمن داخل القطاع.

وقال إن تركيا "مستعدة لبذل جميع الجهود وتحمّل كل المسؤوليات" من أجل حل القضية الفلسطينية بشكل سلمي، بما في ذلك إرسال قوات إلى المنطقة إذا تطلّب الأمر ذلك لتحقيق سلام واستقرار دائمين.

ولفت فيدان إلى رغبة بلاده في أن "يتقدم اتفاق وقف إطلاق النار بشكل طبيعي دون أي تغيير"، مضيفًا أن الاتصالات الأخيرة تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت "تتحرك بصورة أكثر عقلانية وتقدم دعمًا كبيرًا" في هذا المسار.

#تركيا #غزة #أنقرة #اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة