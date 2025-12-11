المباحث العامة بغزة تُفكّك شبكة لتزوير الأموال والوثائق الرسمية

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المباحث العامة في شرطة المحافظة الوسطى أنها نجحت في تفكيك شبكة متورطة في تزوير الأموال والمستندات الرسمية، عقب عملية تتبع دقيقة استمرت 72 ساعة متواصلة.

وبيّنت مباحث الوسطى، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أنها تمكنت بالتعاون مع شرطة الزوايدة من توقيف المدعو (ع. ص) أثناء محاولته ترويج عملات مزورة بين المواطنين، موضحةً أنه أقرّ خلال التحقيق بانتمائه إلى شبكة تعمل بشكل منظم في مجال التزوير.

كما نفذت المباحث كمينًا آخر في منطقة الزوايدة، أدى إلى اعتقال مشتبهين آخرين من أفراد الشبكة، هما (س. ع) و(م. س)، بعد توفر معلومات حول مشاركتهما في عمليات التزوير.

وخلال المداهمة، ضبطت المباحث جهاز لابتوب مخصص لإجراء العمليات الفنية للتزوير، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور بقيمة 6400 شيكل من فئة 200 شيكل، وعدد من الأدوات والمستندات المزيفة، شملت بطاقات هوية وشهادات ميلاد وعقود زواج وتقارير طبية، إلى جانب فلاشات تحوي أختامًا رسمية وطبية مزورة، فضلًا عن بطاريات وأدوات خاصة تستخدم في عمليات التزوير.

وأكدت مباحث المحافظة الوسطى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددةً على أنها ستواصل ملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين أو يستغل حاجاتهم عبر وسائل غير قانونية.