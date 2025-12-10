30 يومًا من الإضراب… بريطانيا: معتقلو "فلسطين أكشن" يدخلون مرحلة الخطر

متابعة/ فلسطين أون لاين

يواصل ثمانية معتقلين من نشطاء "فلسطين أكشن" في بريطانيا إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من 30 يومًا، احتجاجًا على اعتقالهم على خلفية نشاط سياسي مرتبط بفلسطين بعد حظر المجموعة في يوليو الماضي.

ووفق تقارير بريطانية، تدهورت الحالة الصحية لخمسة منهم احتاجوا إلى علاج طبي، فيما نُقل أحدهم إلى المستشفى، في أطول إضراب عن الطعام لسجناء في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" هذه التطورات، رغم خطورتها الإنسانية، نشرت منصة "ذي كناري" تقريرًا ينتقد الصمت الإعلامي ويكشف عن دعوات لإلزام الهيئة بتغطية الحدث.

كما شارك ناشطون في تظاهرات أمام مقر "بي بي سي" بلندن احتجاجًا على تجاهل قضية المضربين وانحياز التغطية الإعلامية للرواية الإسرائيلية بشأن حرب غزة.

وقال وزير العدل البريطاني دافيد لامي إنه "غير مطّلع" على القضية، ما أثار غضب ناشطين ونواب.

واتهمت النائبة زارا سلطانة الوزير بـ"الكذب"، مؤكدة أن الحكومة الحالية تشرف على أكبر إضراب جوع منسّق منذ الثمانينيات.

وأكدت النائبة البريطانية، أن تجريم "فلسطين أكشن" يمثل اعتداءً على حرية التعبير، متهمة المشهد الإعلامي بالتواطؤ لعدم مساءلة السلطة.

وزارت سلطانة سجن برونزفيلد للاطلاع على أوضاع المضربين، وأكدت أن وضعهم الصحي "مقلق للغاية" ويستدعي استجابة سياسية عاجلة.

وفي تحرك برلماني، قدّم 37 نائبًا عريضة تطالب وزير العدل بالتدخل لضمان احترام حقوق المعتقلين وتحسين ظروف احتجازهم، ووقع عليها نواب من حزب العمال، وحزب الخضر، والديمقراطيين الأحرار، والحزب الوطني الأسكتلندي، إضافة إلى نواب مستقلين بينهم جيريمي كوربن.