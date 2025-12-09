فلسطين أون لاين

سرايا القدس: أغلقنا ملف أسرى العدوِّ لدينا بعد تسليم آخر جثة الأسبوع الماضي

09 ديسمبر 2025 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
سرايا القدس وكتائب القسام خلال تسليم جثة أسير إسرائيلي في غزة

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أن ملف أسرى الاحتلال أُغلق لدى السرايا بعد أن تمَّ تسليم آخر جثة يوم الأربعاء الماضي 2 ديسمبر 2025 شمال القطاع.

وقال أبو حمزة في تغريدات عبر قناته في "تليجرام"، يوم الثلاثاء، إن "ملف أسرى العدو لدينا بعد أن قمنا بتسليم آخر جثة يوم الأربعاء الماضي 2 ديسمبر 2025 شمال القطاع ضمن صفقة مشرّفة نتيجة معركة بطولية خضنا غمارها بكل عزة وشرف ووفاء".

وأضاف "لقد أكدنا في الصفقة أن أسرى العدو لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة أو في توابيت وقد لا يعودوا أبداً".

وتابع "لقد التزمنا وفصائل المقاومة بكافة بنود الاتفاق المنصوص عليه للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وانهاء حرب الإبادة الهمجية الصهيونية على أبناء شعبنا.

ودعا أبو حمزة الوسطاء والضامنين للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالاتفاق ووقف خروقاته الإجرامية المتكررة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #أسرى الاحتلال #الإبادة الجماعية #أبو حمزة #طوفان الأقصى

