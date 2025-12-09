غارات جوية وتسلُّل قوَّة وتفجير منزل.. الاحتلال يشنُّ عدوانًا على عدة مناطق جنوبي لبنان

فلسطين أون لاين

09 ديسمبر 2025 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
الاحتلال يواصل عدوانه في عديسة وإقليم التفاح

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة غارات على وادي رومين وجبل صافي في إقليم التفاح جنوبي لبنان، فيما تسللت قوة "إسرائيلية"  وسط بلدة عديسة، وأقدمت على تفجير منزل بالقرب من ساحة البلدية على الطريق العام، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وأفاد مراسل المنار بأن قوّة إسرائيلية تسلّلت فجر اليوم إلى وسط بلدة عديسة، وأقدمت على تفجير منزل بالقرب من ساحة البلدية على الطريق العام، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، بأن طائرات حربية "إسرائيلية" نفذت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت أماكن عدة في الجنوب.

كما شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منطقتي جبل صافي في اقليم التفاح ووادي عزة الواقعة بين قضاءي النبطية وصيدا، في خروق جديدة للقرار 1701.

وتأتي هذه الغارات الإسرائيلية بعد أقل من أسبوع من إرسال كل من "إسرائيل" ولبنان مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار بينهما، وهي خطوة نحو تلبية مطلب أمريكي مضت عليه أشهر بأن يوسع البلدان المحادثات بما يتماشى مع جدول أعمال الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
 

