حصيلة جديد لأعداد الشهداء في غزّة… والمكتب الحكومي يوثّق 591 خرقاً للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وصول 3 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة ماضية، بينهم ( 2 شهيد جديد، 1 انتشال)، بالإضافة إلى تسجيل إصابيتين.

وقالت الوزارة إن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع واستمرار المخاطر الميدانية.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 356 شهيداً، بينما بلغ عدد الإصابات 908 إصابات، في حين وصل عدد من جرى انتشالهم إلى 607.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70,103 شهداء و 170,985 إصابة، مع استمرار وصول ضحايا جدد يومياً نتيجة انهيار البنية الصحية والدمار الهائل في مناطق عديدة من القطاع.

وفي السياق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال ارتكب خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ،591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين و38 اعتقالاً تعسفياً.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن الاعتداءات شملت 164 إطلاق نار مباشر و25 توغلاً و280 قصفاً و118 نسفاً لمنازل ومنشآت مدنية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وأدان المكتب بشدة هذه الخروقات، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومطالبًا الولايات المتحدة والوسطاء ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالاتفاق.