فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

للمرة الأولى منذ تولّيه منصبه.. بابا الفاتيكان يزور تركيا

شهداء وإصابات في قصف الاحتلال بلدة بيت جن بريف دمشق

لليوم الثالث تواليًا.. الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على طوباس

نواب "إسرائيليون" يدفعون لإعادة الاستيطان في غزة

أبرز التطورات... الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

جدول مواعيد امتحانات الدورة "2" للثانوية العامة (توحيهي) 2024-25 في قطاع غزة

قاسم: الاحتلال يعرقل حلول أزمة مقاتلي رفح لأسباب سياسيَّة

بيان أوروبِّيّ يندِّد بتصعيد عنف المستوطنين في الضَّفَّة ويدعو لمحاسبتهم

المحررة الهمص تكشف: هكذا اختطفتني عصابات أبو شباب وسلّمتني للاحتلال (شاهد)

أبو حسنة: فشل "غزَّة الإنسانيَّة" كان متوقَّعًا … ولا بديل قادر على استبدال الأونروا

بالفيديو شهداء وإصابات في قصف الاحتلال بلدة بيت جن بريف دمشق

28 نوفمبر 2025 . الساعة 07:38 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من قصف الاحتلال على سوريا

ارتقى تسعة شهداء سوريين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة بيت جن في ريف دمشق، فيما اندلعت  اشتباكات مسلحة مع الأهالي، عقب محاصرة دورية عسكرية تابعة للاحتلال أثناء توغلها في البلدة.

وأوضحت تقارير إخبارية أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حاول اعتقال أحد سكان البلدة فاندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة مع الأهالي، وجاء القصف عقب محاصرة دورية عسكرية تابعة للاحتلال أثناء توغلها في البلدة.

عقب ذلك انسحبت قوات الاحتلال من داخل البلدة، وتتمركز في تلة باط الوردة على أطراف البلدة، وأشارت قناة كان العبرية إلى أن انسحاب قوات الاحتلال جاء بعد ساعتين من الاشتباكات.

وأفادت وسائل الإعلام السوري، بارتقاء تسعة شهداء حتى الآن جراء عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على بيت جن وعائلة مازالت تحت الأنقاض في بيت جن نتيجة قصف الاحتلال.

وذكر موقع حدشوت بزمان العبرية، أن مروحية إسرائيلية هبطت في "مستشفى شيبا تحمل جنودا مصابين من بلدة بيت جن السورية".

وأفادت مصادر عبرية، بوقوع ستة إصابات بيهم ضابطان، نتيجة اشتباكات مسلحة خلال تصدي أهالي قرية بيت جن السورية لتوغل من الاحتلال فجر اليوم.

وكشف موقع واللا العبري، أن جنود الاحتلال فرّوا من بلدة بيت جن السورية بعد تصدي الأهالي لهم واندلاع اشتباك مسلح، وتركوا خلفهم آلية عسكرية، ما دفع طيران الاحتلال لقصفها.

5857427719585467235.jpg

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت أمس الخميس تل أحمر بريف القنيطرة بعدد من قذائف المدفعية، وجددت توغلها بريف المحافظة عند مفرق أم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي حيث توغّلت ثلاث آليات عسكرية.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الحكومية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي مجددًا على ريف القنيطرة وتقصف تل الأحمر الشرقي بثلاث قذائف مدفعية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#ريف دمشق #الحرب على غزة #بيت جن #طوفان الأقصى #اشتباكات في سوريا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة