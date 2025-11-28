لليوم الثالث تواليًا.. الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على طوباس

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثالث تواليًا، عدوانه في محافظة طوباس، شمالي الضفة الغربية، وسط استمرار فرض حظر التجول، وإغلاق مداخل المحافظة وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخلها بالسواتر الترابية، واستمرار مداهمة منازل المواطنين والتنكيل بهم، واحتجاز العشرات في مراكز للتحقيق الميداني.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" داهمت منازل عائلات فلسطينية في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وأجبرتهم على مغادرتها وذلك خلال اقتحامها المخيم.

وكان الاحتلال "الإسرائيلي" اعترف بتنفيذ أكثر من 200 عملية دهم واعتقال وتفتيش واحتجاز شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي تتعرض لعملية عسكرية واسعة منذ 3 أيام، وسط اتهامات له بإعدام شبان فلسطينيين ميدانيا.

ودفعت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية بتعزيزات عسكرية إضافية من حاجز تياسير العسكري شرق طوباس ومن بوابة عاطوف، باتجاه مختلف مناطق المحافظة.

ووفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تعاملت طواقمها منذ بدء العدوان على طوباس مع "25 إصابة جراء اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على المواطنين، بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 85 عاماً، ونُقلت 5 إصابات إلى المستشفى، بينما عولجت بقية الحالات ميدانياً، وسط صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق".

المصدر / فلسطين أون لاين