ناشطون وإعلاميون: سياسات ترامب "نهج غير متزن يقود العالم إلى الفوضى"

أدان إعلاميون وناشطون عرب وأجانب، السياسات والسلوكيات التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرين أن ما يقوم به يأتي في إطار قطيعة مع السياسات الأميركية المتراكمة تجاه المنطقة، لصالح عقيدته السياسية القائلة بـ"أميركا أولًا".
وبيّن البيان المشترك، أن الملفات المفتوحة في فنزويلا واليمن وفلسطين المحتلة والصين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تُظهر جانبًا من العشوائية والنزعة غير المفهومة لملامح سياسته الخارجية.
وأكد البيان أن سياسات ترامب في المنطقة والعالم لا تبدو انعزالية خالصة، ولا إمبريالية توسّعية بالمعنى الواضح، ولا حتى تجسيدًا عمليًا لشعار "أميركا أولًا"، وإنما أقرب إلى منهجية الملوك والأباطرة والقياصرة في العهود التاريخية القديمة.
ويصف البيان سياسات ترامب غير المتّزنة بأنها بمثابة كسر وانتحار لقواعد اللعبة السياسية التي أرستها القوى العظمى بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ لم يسبق لقوة عظمى حاكمة في العالم أن فككت، بشكل متعمّد، منظومة سياسية صُمّمت للحفاظ على قيادتها وتموضعها.
ويرى البيان أن هذا النهج من شأنه إدخال المنطقة والعالم في "فترة فوضوية" غير واضحة المعالم.
ويشدّد البيان على أن هذا التخبط والاضطراب في سياسات ترامب سيؤدي إلى خلق مزيد من العنف، في ظل حالة الفوضى السياسية الراهنة في المنطقة.
- وفيما يلي الموقّعون على البيان:
- 1- أنيس منصور – صحفي يمني، مدير مركز دراسات، ورئيس تحرير صحيفة "هنا عدن" الإلكترونية
- 2- حسني محلي – باحث علاقات دولية ومختص بالشأن التركي
- 3- أبو علي الديراني – كاتب وناشط إعلامي لبناني
- 4- علي بريزات – محامٍ أردني
- 5- تحسين التل – إعلامي وصحفي أردني
- 6- كميل الزعبي – ناشط سياسي وحقوقي أردني
- 7- مصطفى أبو رمان – داعية إسلامي أردني
- 8- أحمد سليمان العمري – كاتب ومحلل سياسي أردني
- 9- عقاب العواودة – ناشط سياسي من الداخل الفلسطيني
- 10- عمر بني مصطفى – ناقد ومعارض سياسي أردني
- 11- فادية أبو الهيجاء – ناشطة مقدسية في العمل المجتمعي
- 12- عادل الحسني – رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن
- 13- سلام الربيعي – أكاديمي ومحلل سياسي عراقي
- 14- ناصر سعد – إعلامي وصحفي مغربي، مدير تحرير موقع "بالواضح" الإخباري
- 15- حسام العبداللات – رئيس المنظمة الأردنية للتغيير
- 16- مروان بن قطاية – رئيس التنسيقية الجزائرية الشعبية لنصرة فلسطين
- 17- بادي الرفايعة – ناشط سياسي أردني
- 18- يوسف الحاضري – كاتب وباحث في الشؤون الدينية والسياسية (اليمن)
- 19- رامي العياصرة – ناشط وحقوقي أردني
- 20- جمال الجيت – محامٍ وحقوقي أردني
- 21- مصطفى الزواتي – كاتب وصحفي فلسطيني