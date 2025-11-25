ناشطون وإعلاميون: سياسات ترامب "نهج غير متزن يقود العالم إلى الفوضى"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان إعلاميون وناشطون عرب وأجانب، السياسات والسلوكيات التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرين أن ما يقوم به يأتي في إطار قطيعة مع السياسات الأميركية المتراكمة تجاه المنطقة، لصالح عقيدته السياسية القائلة بـ"أميركا أولًا".

وبيّن البيان المشترك، أن الملفات المفتوحة في فنزويلا واليمن وفلسطين المحتلة والصين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تُظهر جانبًا من العشوائية والنزعة غير المفهومة لملامح سياسته الخارجية.

وأكد البيان أن سياسات ترامب في المنطقة والعالم لا تبدو انعزالية خالصة، ولا إمبريالية توسّعية بالمعنى الواضح، ولا حتى تجسيدًا عمليًا لشعار "أميركا أولًا"، وإنما أقرب إلى منهجية الملوك والأباطرة والقياصرة في العهود التاريخية القديمة.

ويصف البيان سياسات ترامب غير المتّزنة بأنها بمثابة كسر وانتحار لقواعد اللعبة السياسية التي أرستها القوى العظمى بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ لم يسبق لقوة عظمى حاكمة في العالم أن فككت، بشكل متعمّد، منظومة سياسية صُمّمت للحفاظ على قيادتها وتموضعها.

ويرى البيان أن هذا النهج من شأنه إدخال المنطقة والعالم في "فترة فوضوية" غير واضحة المعالم.

ويشدّد البيان على أن هذا التخبط والاضطراب في سياسات ترامب سيؤدي إلى خلق مزيد من العنف، في ظل حالة الفوضى السياسية الراهنة في المنطقة.