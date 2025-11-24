بتسيلم: "إسرائيل" ترتكب تطهيرًا عرقيًّا في الضَّفَّة الغربية بلا رادع

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد مركز "بتسيلم" الحقوقي إن "إسرائيل" قتلت 1003 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتهمها بممارسة "تطهير عرقي" في الضفة بلا رادع.

وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المستوطنين يشنون هجمات يومية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويتمتعون بإفلات كامل من العقاب.

وأشار إلى أن في 21 حالة قتل نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين، لم يصدر أي قرار إدانة أو محاسبة، بينما تمتنع سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية عن فتح تحقيقات حقيقية رغم وجود توثيق واضح لمعظم هذه الاعتداءات.

وأشار "بتسيلم" إلى أن الجيش الإسرائيلي قام منذ أكتوبر 2023 بـ تسليح آلاف المستوطنين وتجنيدهم داخل المستوطنات، بالتوازي مع اعتماد سياسة إطلاق نار متساهلة وغير مقيدة في الضفة الغربية، ما فاقم من وتيرة العنف والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية منذ عامين تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل إحراق المنازل والمركبات والاعتداء على المزارعين، في ظل حماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي.

وإلى جانب المئات من الشهداء، أدّت اعتداءات الجيش والمستوطنين منذ عام 2023 إلى إصابة نحو 11 ألف فلسطيني، واعتقال أكثر من 20 ألفًا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.