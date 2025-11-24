6 شهداء في خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة

في اليوم الـ45 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق في القطاع، بالتزامن مع عمليات نسف للمنازل وإطلاق نار مباشر باتجاه المواطنين.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد ستة فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مدينتَي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، عرف منهم: أحمد سهيل الهواري، محمود وائل الريفي، أحمد عبد الرحيم سهمود، علاء مازن ابو ريدة، خالد يوسف دحلان.

وفي التفاصيل، استشهد طفل وأصيب آخرون، مساء الإثنين، جراء إلقاء طائرة كواد كابتر إسرائيلية قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين في شمال حي النصر شمال غرب مدينة غزة.

كما أعلنت المصادر الطبية استشهاد خالد دحلان متأثرًا بجروح أصيب بها اليوم في جباليا شمال قطاع غزة.

وصباح اليوم، استشهد الشابان أحمد عبد الرحيم سهمود وعلاء مازن أبو ريدة جراء قصف نفذته مسيّرة للاحتلال استهدف تجمعًا للأهالي في منطقة ارميضة ببلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي سياق متصل، ارتقى شهيدان بنيران قوات الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة، عُرف منهما الشهيد محمود وائل الريفي.

ومن جهته، أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة مواطنين اثنين بنيران مُسيرة "إسرائيلية" أثناء وجودهما خلف الخط الأصفر في بني سهيلا شرقي خان يونس.

وشنّت طائرات الاحتلال غارات جوية بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والطائرات المروحية شمال شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق داخل الخط الأصفر شرقي وجنوبي مدينة خان يونس.

وذكرت المصادر أن قصفًا جويًا ومدفعيًا طال منطقة التربية والتعليم داخل الخط الأصفر في بيت لاهيا شمال القطاع.

وتأتي هذه الهجمات رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار، المستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان الاتفاق قد أنهى حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرّت لعامين، وأسفرت عن أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين