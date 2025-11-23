بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن 5 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون يعانون فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقال مكتب الأسرى، في منشور على "تلغرام": "وصول 5 أسرى لمستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال".

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.