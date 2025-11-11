قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمباني.. خروقات"إسرائيلية" متواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

في اليوم الـ31 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته للاتفاق عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل للمواطنين في عدة مناطق بالقطاع.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طيران الاحتلال شن غارتين شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بانتهاك جديد لوقف إطلاق النار.

وذكر الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع إصابة في دوار أبو حميد نتيجة استهداف من قوات الاحتلال بمنطقة الزنة شرقي محافظة خانيونس، ونقلتها إلى مجمع ناصر الطبي.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه بشكل مكثف شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. تزامنًا مع قصف مدفعي "إسرائيلي" يستهدف المناطق الشمالية الغربية للقطاع.

ونسفت قوات الاحتلال، عدداً من المنازل السكنية في المنطقة الشرقية من جباليا، شمال قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه جنوب شرق مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

وأمس الاثنين، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت 282 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر عن استشهاد 242 مواطنًا وإصابة أكثر من 620 آخرين، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن الاحتلال واصل خرق الاتفاق بصورة ممنهجة، من خلال تنفيذ 88 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين مباشرة، و12 عملية توغل داخل الأحياء السكنية متجاوزًا الخط الأصفر، إضافة إلى 124 عملية قصف و52 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلًا عن اعتقال 23 مواطنًا من مناطق متفرقة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين