فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمدان: أنجزنا المحطةَ الأولى من اتِّفاق "شرم الشيخ" والجميع يريد وقف الحرب باستثناء الاحتلال

عضو كنيست متطرف يقتحم الحرم الإبراهيمي بحذائه ويؤدي طقوسًا تلموديّة

الفصائل الفلسطينية تندد بتصديق قانون إعدام الأسرى في سجون الاحتلال

حملة "أطلقوا الرهائن الفلسطينيين" تكتسح شوارع ويستمنستر بلندن

حيّ تلّ الهوا بعد الحرب.. أزمة المياه تخنق الأهالي العائدين وتؤجّل عودة الكثيرين

ربع مليار دولار خسائر أولية لمدينة غزة الصناعية

عائلة عيد الرياضية: ذاقت الويلات وتعرضت لإصابات كغيرها من العائلات

"حماس": قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" محاولةٌ لتشريع القتل الجماعي المنظّم في سجون الاحتلال

مستوطنون يطلقون مواشيهم بين مساكن تجمع بدوي برام الله

أشهر مذيع أمريكي يوجِّه انتقاداتٍ حادة حول دعم واشنطن لـ"إسرائيل": ماذا عن تحدياتنا ومشاكلنا؟

"إصرارٌ إسرائيلي على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية"

"حماس": قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" محاولةٌ لتشريع القتل الجماعي المنظّم في سجون الاحتلال

11 نوفمبر 2025 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
...
ظروف قاسية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، أن تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم يشكّل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا "التشريع" الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وكذلك تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى وفاة العشرات من الأسرى.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #إعدام الأسرى الفلسطينيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة