أشهر مذيع أمريكي يوجِّه انتقاداتٍ حادة حول دعم واشنطن لـ"إسرائيل": ماذا عن تحدياتنا ومشاكلنا؟

وجَّه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون انتقادات حادة للسياسة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أنها تضع "إسرائيل" في مقدمة أولوياتها على حساب القضايا الداخلية.

وأوضح كارلسون، أن "إسرائيل" “دولة صغيرة بلا موارد” وأن أهميتها مرتبطة بالدعم الأمريكي، مؤكدًا أن الحزب الجمهوري “خان ناخبيه” بانشغاله المفرط بهذه الملفات.

وقال كارلسون “أنا لست ضد إسرائيل، ولكن لماذا هي محور مناقشاتنا؟ سكانها 9 ملايين بلا موارد، وقيمتها الاستراتيجية الوحيدة هي مدى دفاعنا عنها، وإذا أسقطنا ذلك فلن تبقى لها أي قيمة”.

وأضاف أن السياسيين الأمريكيين يقضون وقتهم في مناقشة شؤون "إسرائيل" في حين تواجه واشنطن تحديات داخلية ملحة.

وانتقد بشدة تركيز الإدارة الأمريكية على إيران، قائلا “حرب مع إيران؟ كم عدد الأشخاص الذين تعرفونهم قُتلوا على يد إيران في الولايات المتحدة طيلة حياتكم؟ صفر، هذا هو الرقم الحقيقي”.

وأضاف “أنا غاضب من سياسيينا الذين يقضون وقتهم ويدفعون أموالنا للتركيز على دولة أخرى”.

وفي معرض حديثه عن الرئيس الحالي دونالد ترامب، أوضح كارلسون أنه كان من أوائل الداعمين لحملته الانتخابية، لكنه استغرب أن أول زيارة له بعد انتخابه كانت لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الذي “عاد مرة تلو الأخرى” إلى البيت الأبيض.

وتأتي تصريحات كارلسون في ظل جدل متصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن حجم الدعم المقدَّم "لإسرائيل" وأولويات السياسة الخارجية، وسط دعوات إلى إعادة توجيه الاهتمام نحو القضايا المحلية.

وقبل يومين، نشرت صحيفة إلباييس الإسبانية مقالا للكاتب إيكر سيسديدوس سلّط الضوء فيه على الانقسام المتفاقم داخل معسكر مؤيدي الرئيس دونالد ترمب (حركة ماغا)، عقب الجدل الذي أثارته مقابلة تاكر كارلسون مع نيك فوينتس، الذي يوصف بالمتطرف.

وأوضح الكاتب أن حوارا لافتا جمع بين شخصيتين بارزتين في أقصى اليمين الأميركي نيك فوينتس -الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والمعجب بهتلر وفقا لسيسديدوس- وتاكر كارلسون المذيع السابق في فوكس نيوز، أشعل خلال الأيام الأخيرة صراعا داخليا في حركة "اجعل أميركا عظيمة مجددا (ماغا).

وقال إيكر سيسديدوس إن حالة الانقسام داخل ماغا ظلت تتعاظم قبل أن تكشف المقابلة حجم التباينات العميقة بين الأطياف المختلفة داخلها بعيدا عن هالة التبجيل لشخص الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعتبر كارلسون ناقد، وكاتب عمود، ومذيع، ومحاور، يعد من أبرز الإعلاميين المؤثرين في الوسط المحافظ الأميركي، وجه انتقادات وصفت بالحادة "لإسرائيل" وتساءل باستمرار عن جدوى الدعم الأميركي المطلق لها، وهل يعتبر ذلك خرقا لمبدأ "أميركا أولا" الذي تعهد به الرئيس دونالد ترمب؟

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات