أبو سلمية: شهادات الطواقم الطبية تؤكد سرقة الاحتلال أعضاءً من أجساد الشُّهداء

كشف مدير مجمع الشفاء الطبي، الطبيب محمد أبو سلمية، تفاصيل مروعة عقب استلام دفعة جديدة من جثامين الشهداء الأسرى الذين اختطفهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب على غزة، مؤكدًا سرقة الاحتلال أعضاء من أجساد الشهداء.

وقال أبو سلمية في تصريحات صحفية، إنَّ "الشهداء الذين تم استلامهم عبر الصليب الأحمر وصلت أجسادهم ممزقة ومشوهة".

وأوضح أن جميع شهادات الطواقم الطبية تؤكد أن الاحتلال سرق أعضاءً من أجساد الشهداء.

وأمس الاثنين، سلمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، جثامين 15 شهيدًا فلسطينيًا من قطاع غزة، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إنه تم التعرف حتى الآن على 91 جثمانًا من أصل 315 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها و التي تم استلامها من قبل الاحتلال، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وحول الأوضاع الإنسانية داخل مستشفيات قطاع غزة، أشار أبو سلمية إلى أن ما تقوم به الطواقم الطبية حاليًا يقتصر على إنقاذ حياة الناس وسط أوضاع كارثية، لافتًا إلى أنَّ بعض الجرحى يفارقون الحياة أمام أعيننا لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لعلاجهم.

وأوضح، أنّ الاحتلال لا يكتفي بمنع إدخال المواد الطبية والغذائية، بل يمنع أيضًا سفر المرضى والجرحى للعلاج خارج القطاع.

وحذر أبو سلمية من أن التأخير في تأمين المستلزمات الطبية، يعني مزيدًا من الدماء وسقوط الأرواح، فالوقت في غزة يساوي حياة.

المصدر / فلسطين أون لاين