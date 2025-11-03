استشهاد الفتى جميل حنني برصاص الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الإثنين، استشهاد الفتى جميل عاطف حنني (17 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، مساء الأحد في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وكان الفتى حنني قد أصيب بالرصاص الحي، في منطقة الصدر وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، وتم نقله الى مشفى رفيديا الحكومي في نابلس حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أشارت في بيان لها، أن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة خطيرة لشاب داخل بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابة "خطيرة جدًا"؛ وهي في منطقة الصدر.

المصدر / فلسطين أون لاين