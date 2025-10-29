استشهاد الصَّحفي محمد المنيراوي بقصف الاحتلال خيمته في النصيرات

اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، الصحفي محمد المنيراوي، إثر قصف "إسرائيلي" استهدف خيمته وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ الاحتلال استهدف خيمة المنيرواي في منطقة السعافين جنوب أبو صرار بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاده رفقة والدة زوجته، وجرى نقلهما إلى مستشفى العودة.

وباستشهاد الصحفي محمد المنيراوي، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 256 شهيداً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب المكتب الحكومي، بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

