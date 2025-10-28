"رادع" تستهدف عصابةً في غزَّة وتضبط كامل الأسلحة والمُعدات التي كانت بحوزتهم

نفّذت قوة "رادع" عملية نوعية استهدفت عصابة مسلحة كانت تعمل بشكل شبه علني خلال فترة الحرب، مستغلةً حالة الطوارئ والفوضى لتنفيذ جرائم نهب وسلب ضد المواطنين.

وقالت قوة "رادع"، إن العملية أسفرت عن توقيف 15 عنصرًا من أفراد العصابة، وضبط كامل الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم، بعد مداهمات دقيقة نفذتها القوة.

وأكدت، أن يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه استغلال ظروف ما بعد الحرب أو المساس بأمن المواطنين ومقدراتهم، وأن "رادع" ستبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمجتمع في وجه كل عابث أو مرتزق.

وتواصل قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة تنفيذ عملية أمنية شاملة في كافة مناطق القطاع، تستهدف المتورطين بالتعاون مع الاحتلال ومرتزقته وكل من يتستر عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين