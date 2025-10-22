نتنياهو يُقيل مستشاره للأمن القومي تساحي هنغبي.. وسارة تُعلِّق: لا يمدح "بيبي" بشكلٍ كافٍ

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال، تساحي هنجبي، انتهاء مهامه كرئيس للمجلس ومستشار الأمن القومي، بعد أن أبلغه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بنيّته إقالته وتعيين بديل له.

وذكرت بعض وسائل الإعلام العبري، أنَّ الإقالة تأتي في ظل خلافات حادة بين هنغبي ونتنياهو حول إدارة الحرب على غزة، وقد أعلن هنغبي بنفسه عن نهاية مهامه، وليس مكتب نتنياهو.

وقالت الصحيفة "الإسرائيلية" موريا آسرف، لم تتم إقالة هنغبي لأنه كان رئيس مجلس "الأمن القومي" في 7 أكتوبر، بل لأنه فكر بشكل مختلف عن نتنياهو. وقالت سارة نتنياهو لمسؤولين في المكتب: "إنه ضعيف ولا يمدح رئيس الوزراء بما فيه الكفاية".

أما صحيفة "يسرائيل هيوم" فقالت إن أسباب عزل هنغبي، جاءت لمعارضته احتلال غزة وشن الهجوم على قطر.

يُذكر أن هنغبي واجه في الأسابيع الأخيرة انتقادات من وزراء في حكومة الاحتلال، كان أبرزها خلال اجتماع الكابينيت الشهر الماضي، حين نشب شجار حاد بينه وبين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد أن أزال نتنياهو اقتراح مجلس الأمن القومي بالسماح بزيارة الصليب الأحمر لأسرى حركة فتح، وهو ما عارضه بن غفير.

وبعد مغادرة نتنياهو الجلسة، استمر النقاش وتحوّل إلى تبادل صراخ وشتائم، حيث قال بن غفير لهنغبي: "أنت مجرد مستشار"، فردّ هنغبي: "لقد تعاملت مع مئتين مثلك". وأفاد وزراء حضروا الجلسة بأنها كانت "مشهدًا مرعبًا"، مشيرين إلى أن هنغبي المعروف بهدوئه فقد أعصابه وصرخ في وجه بن غفير.

من جانبها نقلت هيئة البث العبرية عن مقربين من نتنياهو قولهم إن هنغبي -الذي أقيل اليوم الثلاثاء- سرب معلومات ضد رئيس الوزراء.

ويُعد هنغبي، وهو نائب سابق عن حزب الليكود ووزير سابق في حكومات متعددة، من المقربين من نتنياهو، وتولى منصبه الحالي منذ مطلع عام 2023.

وتأتي هذه الإقالة بعد سلسلة تغييرات أجراها نتنياهو في المؤسستين الأمنية والعسكرية، شملت وزير الحرب يوآف غالانت وقائد جهاز "الشاباك" رونين بار، على خلفية خلافات عميقة حول إدارة الحرب والملف الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين