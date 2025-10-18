فلسطين أون لاين

إصابة جنديين إسرائيليين بتفجير المقاومة عبوة ناسفة في طوباس

18 أكتوبر 2025 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس وبلدة عقابا ونشرت قوات من المشاة فيها.

أصيب جنديان من جيش الاحتلال، عصر اليوم السبت، بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة في قواته أثناء اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية، عن مصادر طبية أن حالة الجنديين وصفت بالطفيفة.

وفي السياق، ذكرت مصادر صحفية فلسطينية، أن إصابات وقعت في صفوف جنود الاحتلال بتفجير المقاومة لعبوة ناسفة في مدينة طوباس، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استقدمت مروحية لحاجز تياسير قرب المدينة.

وعقب العملي، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمالي طوباس، ونشرت قوات من المشاة فيها. ولاحقا انسحب جيش الاحتلال من البلدة باتجاه المدينة، حيث نتشر قواته في عدة أحياء منها، كما نشر قوات من المشاة فيها، واندلعت مواجهات بين القوات والشبان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال تنفيذه اقتحامات في عشرات القرى الفلسطينية بالضفة خلال نهاية الأسبوع، وقال إن القوات أجرت "محادثات تحذيرية" للأسرى المحررين وعوائلهم، وعملت على منع أي مراسيم احتفالية بعد الإفراج عنهم بموجب صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

كما قال إنه قتل فلسطينيين في نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات ومصادرة عبوات ومواد متفجرة ووسائل قتالية في عدة بلدات؛ وفقا لما جاء في بيان له.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت هجمات الاحتلال في الضفة، وخلفت ما لا يقل عن 1054 شهيدا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين
