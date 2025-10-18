بلدية غزة : نحذِّر من كارثة بيئية جرَّاء توقف مضخات الصرف الصحي

قالت بلدية غزة، صباح اليوم السبت، إن تسرب كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي نتيجة توقف المضخات الثماني بشكل كامل أو جزئي بسبب التوغل "الإسرائيلي" خلال الحرب، يهدد مياه الشرب والبحر بكارثة بيئية وصحية غير مسبوقة.

وأشارت لبلدية في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن شبكات الصرف الصحي تعرضت لتدمير واسع، ما أدى إلى اختلاط مياه الصرف بالمياه الجوفية، محذرة من تداعيات خطيرة على صحة السكان والبيئة.

وأوضحت البلدية أن الوضع الحالي يشكل "كارثة بيئية حقيقية"، داعية الجهات المختصة والدولية إلى التدخل العاجل لإدخال معدات الصيانة ومولدات الكهرباء لإصلاح مرافق المياه المتضررة، محذرة من انتشار الأمراض والأوبئة إذا استمر تسرب مياه الصرف بهذه الطريقة.

وبعد عامين من العدوان "الإسرائيلي" يعيش أبناء قطاع غزة اليوم تحديات جمّة، وذلك مع استمرار ندرة الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، مما يجعل الاحتياجات الحياتية الأساسية تحديا يوميا في ظل شح الموارد واستمرار الحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات