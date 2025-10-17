البرش: الاحتلال نهب أعضاء من أجساد الشهداء وبعض الجثامين عليها آثار تعذيب وحروق

​​​​​​طالب مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش بتشكيل لجنة أممية مستقلة للتحقيق في ملابسات التنكيل بالشهداء وجثامينهم، عقب استلامهم من الجانب "الإسرائيلي".

وقال البرش في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، "فجعنا بحالة جثامين الشهداء الذين تعرضوا لتعذيب شديد وبعضهم مقيدون بالأغلال"، مشيرًا إلى أنَّ التشريح أظهر أن بعض الشهداء أعدموا من مسافة قريبة وآخرون تركوا ينزفون حتى الموت.

وذكر، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" نهب أعضاء من أجساد الشهداء مثل القرنية والكلية والكبد، فيما أوضح أنَّ كلاب قوات الاحتلال نهشت أجساد الكثير من جثامين الشهداء التي انتشلت من الأنقاض.

وأضاف "الأهالي تعرفوا على 6 شهداء حتى اللحظة من إجمالي 120 جثمانا تسلمناها".

وتابع "نمهل الأهالي 10 أيام للتعرف على جثامين الشهداء قبل دفنهم".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة تسلمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 30 جثمانا لفلسطينيين أفرجت عنها "إسرائيل" بدت على بعضها آثار تنكيل، ليرتفع الإجمالي إلى 120 منذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الثلاثاء.

والجمعة، قالت "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين" (غير حكومية)، إن إسرائيل تواصل احتجاز 735 جثمانا فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، 256 جثمانا منها في مقابر الأرقام.

ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، وفوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما دون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وبخلاف الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن الجيش "الإسرائيلي" يحتجز في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين