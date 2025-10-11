شهيد وإصابات في قصف الاحتلال جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء شهيد وإصابة آخرين جرَّاء غارة "إسرائيلية" استهدفت منطقة المصيلح جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل قناة المنار اللبنانية في الجنوب، بأن الطيران الحربي المعادي شنَّ سلسلة غارات عنيفة استهدفت معرضًا لبيع الجرافات والحفارات على طريق مصيلح في أطراف النجارية في جنوب لبنان.

وذكرت قناة المنار، أن عشر غارات جوية نفذها الطيران الحربي المعادي، استهدفت 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح وتدمير واحتراق عدد كبير من الآليات.

كما أفاد مراسل المنار باحتراق مبنى تابع لأحد معارض الجرافات في المصيلح جراء الغارات الجوية المعادية التي استهدفت المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين