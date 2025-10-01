الذهب يرتفع عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لمستوى قياسي جديد؛ بدعم من تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في أعقاب بدء الإغلاق الحكومي الأمريكي رسميا.

وجاء ارتفاع الأسعار، أيضًا، بعد أن عززت بيانات ضعيفة عن سوق العمل من توقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3861.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3875.32 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون أول 0.7% إلى 3901.40 دولار.

بقي مؤشر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له في أسبوع، ما جعل الذهب المُسعَّر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة، في وقت تراجعت فيه العقود الآجلة للأسهم الأميركية في "وول ستريت".

ويُذكر أن الذهب، بصفته ملاذاً تقليدياً ضد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، يستفيد من بيئة الفوائد المنخفضة لكونه أصلاً غير مدرّ للعائد. وقد ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 47% منذ بداية العام.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1% لتسجل 47.09 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 14 عاماً.

وتراجعت أسعار البلاتين بنسبة 0.2% لتصل إلى 1570.85 دولاراً، بينما هبط البلاديوم 0.7% مسجلاً 1248.45 دولاراً.

المصدر / وكالات