نتنياهو في البيت الأبيض وسط "أجواء مشحونة"... وهكذا استقبله ترامب !

متابعة/ فلسطين أون لاين

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في لقاء خُصص لبحث اتفاق ينهي الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وخلال اللقاء، قدم نتنياهو عبر اتصال برئيس وزراء قطر، محمد بن عبدالرحمن، اعتذارًا عن الضربة الجوية الأخيرة على الدوحة، وعبر عن أسفة لاستشهاد المواطن القطري العريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي في الضربة، بحسب ما أورد موقع أكسيوس الأمريكي، وإعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث العبرية، إن نتنياهو استجاب لشرط قطر لاستمرار مشاركتها كوسيط في المفاوضات، واعتذر عن الهجوم على الدوحة.

وعن "الأجواء المشحونة"، ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد لفت الأنظار وصول نتنياهو في سيارة واحدة فقط إلى البيت الأبيض، بخلاف المعتاد، من دون أن تحمل السيارة أي علم أميركي أو إسرائيلي، حيث بدت وكأنها مركبة تابعة لجهاز الخدمة السرية.

وأضافت أن الصحفيين لم يُسمح لهم بالدخول لطرح أسئلة على ترامب ونتنياهو قبل بدء المناقشات، وهو ما يعد خروجًا عن التقليد المتّبع، في مؤشّر يعكس أن الأجواء ليست "صافية".

كما رصد متابعون عبر منصة إكس غياب العلمين الأميركي والإسرائيلي من مدخل البيت الأبيض، إلى جانب غياب حرس الشرف المعتاد في مثل هذه المناسبات.

فيما لفت آخرون إلى ارتداء ترامب ربطة عنق أرجوانية، بدلًا من الحمراء أو الزرقاء التي اعتاد الظهور بها، معتبرين أن هذا اللون يرمز إلى مزيج الأحمر والأزرق، بما يحمله من دلالة على محاولة تقريب وجهات النظر، وهو ما يسعى إليه ترامب فعليًا في مسعاه للتوصل إلى اتفاق حول غزة.

وخلال استقباله نتنياهو، أعرب الرئيس الأميركي عن ثقته الكبيرة في إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وأجاب بإيجاب حين سئل عمّا إذا كان الاتفاق ممكنًا، مؤكدًا أنه "واثق جدًا" من ذلك، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

كشف موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن "الجميع مستاؤون من نتنياهو"، في إشارة إلى الضغوط المستمرة والتعقيدات التي تفرضها مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في الملفات المشتركة.

وبحسب مساعدي ترامب، فإن الأخير "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت لاحق الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

وقد أخبر بعض مستشاري ترامب، نتنياهو بأن عملية السلام في غزة تمثل "اختبارا" لمصداقيته العالمية.

وبالتوازي، ذكرت وول ستريت جورنال أن إسرائيل قدّمت عدة ملاحظات على مقترح ترامب لإنهاء الحرب على غزة، شملت اعتراضات تتعلق ببقاء احتمال قيام دولة فلسطينية قائمًا، إلى جانب التحذير الأميركي من أن أي خطوة لضم الضفة الغربية ستضر بآفاق حل الدولتين.

وأكدت الصحيفة أن ترامب يسعى للإعلان عن اتفاق سلام يُرغم نتنياهو على إنهاء الحرب، لا سيما بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، الذي جعل حرصه على إنجاز اتفاق أكثر إلحاحًا.