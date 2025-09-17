تراجع أسعار الذهب عالميًا والدولار يستقر قرب أدنى مستوياته

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني رباح بعد أن لامس المعدن النفيس مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض البنك المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3681.23 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس ذروة قياسية بلغت 3702.95 دولار الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3718.90 دولار.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم لدعم سوق العمل. وستحظى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بمتابعة عن كثب لمحاولة استنباط ما إذا كانت وتيرة التيسير النقدي ستستمر.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

على جانب آخر، استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات مقابل اليورو الأربعاء.

ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وسيتركز الاهتمام أيضا على ما إذا كان صانعو السياسة ناقشوا خفضا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، في وقت يمضي فيه الرئيس دونالد ترامب قدما في مسعى لإعادة هيكلة ركيزة من ركائز الاقتصاد الأمريكي، ما يثير المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستقر اليورو عند 1.1858 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في أربع سنوات البالغ 1.18785 دولار الذي سجّله الثلاثاء.

وحافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3649 دولار، مقتربا من أعلى مستوى له في نحو شهرين ونصف.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، فبلغ 96.686، ليظل قريبا من أدنى مستوياته منذ أوائل تموز/ يوليو .

وقال خبراء اقتصاديون لدى (آي.إن.جي) إن السوق لن تشهد تأثيرا ملموسا إلا في حال جاء قرار مفاجئ بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، أو إذا أدلى باول بتصريحات تميل بشكل حاد إمّا للتشدد أو للتيسير.

وأضافوا في مذكرة "خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يتيح مجالا لانحياز طفيف نحو التيسير، في حين أن خفضا بمقدار 50 نقطة أساس سيمنح باول مساحة ليكون متشددا قدر ما يشاء".

المصدر / وكالات