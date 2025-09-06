الصِّحَّة بغزَّة: 68 شهيدًا و362 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة، إنَّ 68 شهيدًا منهم 8 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام و 362 إصابة جديدة وصلوا إلى مسشتفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 23 شهيدًا و 143 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,385 شهيدًا وأكثر من 17,577 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم طفل واحد)؛

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 382 حالة وفاة، من ضمنهم 135 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان IPC عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 104 حالة وفاة من بينهم 20 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,828 شهيدًا و 50,326 إصابة.، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64,368 شهيدًا و 162,367 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين