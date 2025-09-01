خلال 24 ساعة فقط.. 9 حالات وفاة جرَّاء المجاعة وسوء التَّغذية في غزَّة

فلسطين أون لاين

01 سبتمبر 2025 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية تسع حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم ثلاث أطفال، جرّاء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 348 شهيدًا، من بينهم 127 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس 2025، سُجّلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 أطفال.

وأمس الأحد، وصف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عدنان أبو حسنة، الأوضاع في مدينة غزة بأنها “ما بعد الكارثة”، وذلك مع تكثيف العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.

وقال أبو حسنة، إنه بالإضافة إلى المجاعة التي أُعلِن عنها مؤخرًا، تضررت بشدة العمليات الإنسانية الإغاثية المقدّمة للمواطنين بغزة، بما في ذلك الخدمات الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي، وجمع النفايات، وتزويد المياه.

وأوضح أن تلك المؤشرات دفعت السكان إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة، في مساحة مكتظة للغاية، دون توفر أي خدمات أساسية، أو وجود أي مكان آمن يمكنهم النزوح إليه.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و371 قتيلا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

