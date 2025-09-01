الدقران يُحذِّر: مستشفيات قطاع غزَّة على حافة الانهيار

فلسطين أون لاين

01 سبتمبر 2025 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
الدقران: مستشفيات قطاع غزَّة على حافة الانهيار

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إنَّ الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات ما يقوض تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.

وأكد الدقران في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنَّ مستشفيات القطاع على حافة الانهيار بسبب إغلاق المعابر، ومنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

وأضاف، أنَّ "المجاعة تفشت بشكل واسع في قطاع غزة بسبب منع إدخال المساعدات".

وفجر اليوم، ارتكب الاحتلال جريمة جديدة، عقب قصف طائراته الحربية خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وتحديداً قرب العيادة الخارجية بالمستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات مكان القصف وإلحاق أضرار مادية وتهديد حياة عشرات المرضى داخل المستشفى لخطر الموت بشكل مباشر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، إنّ "هذا الاستهداف الإجرامي يأتي للمرة الرابعة عشرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

وأوضح أنَّ هذا الاستهداف تكرارٌ ممنهج لجرائم القصف التي طالت المستشفى ذاته، وهو ما يعكس إصراراً واضحاً على استهداف البنية الصحية، وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والمدنيين".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين
