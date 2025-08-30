غزة- عمان/ علي البطة:

لم تكن عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل لحظة تاريخية قلبت المشهد وأربكت كل الحسابات. فمنذ لحظاتها الأولى، انقسمت الآراء بين من يحاكمها بمنطق الصواب والخطأ، وبين من رأى فيها تحولا نوعيا أعاد تعريف قواعد الاشتباك. وبين هذين المنهجين، تبرز مقاربة تدعو إلى تجاوز الأحكام الأخلاقية الجاهزة، والنظر إلى الحدث كفرصة لفهم الأعطاب، وإعادة بناء الأفق الوطني.

هذا ما تذهب إليه د. غانية ملحيس، الباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية، التي ترى أن "الطوفان" كشف هشاشة المسلمات القديمة، وفتح الباب أمام مراجعة استراتيجية لمسار القضية الفلسطينية.

الجدل الضيق لا يخدم

في نظر ملحيس، استمرار الجدل الفلسطيني الداخلي حول "صواب أو خطأ" الطوفان بعد نحو عامين من انطلاقه، يضيق أفق التفكير ويستنزف الطاقات.

وتؤكد أن حصر النقاش في تقييم لحظة الحدث أخلاقيا أو إعلاميا يُفرغ القضية من بعدها الاستراتيجي، ويضيع فرصة البناء.

وتشير إلى أن هذا الجدل لا ينفصل عن تأثيرات حملات إعلامية وسياسية تقودها قوى دولية وإقليمية تهدف إلى تشويه المقاومة، وتحميل الضحية مسؤولية دفاعها عن وجودها. "من الضروري الخروج من أسر الأسئلة التي تعيد إنتاج الهزيمة"، تضيف ملحيس.

المقاومة فعل وجودي لا خيار عسكري

وترى ملحيس أن المقاومة في فلسطين لم تكن يوما مجرد خيار تكتيكي، بل هي فعل وجودي يعكس إرادة البقاء. وتوضح أن المشروع الصهيوني لا يستهدف الأرض فقط، بل الإنسان الفلسطيني نفسه، ما يجعل من المقاومة ضرورة أخلاقية وتاريخية، لا خيارا ظرفيا.

وتقول الرئيسة السابقة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، إن جوهر النقاش اليوم يجب أن ينتقل من تقييم ما جرى، إلى التفكير في كيفية توظيف تداعياته. فالمطلوب ليس محاكمة لحظة، بل فهمها كمنصة تؤسس لتحول استراتيجي في مسار الصراع، يقرب الفلسطينيين من حقوقهم في الحرية، والعودة، وتقرير المصير.

تلفت ملحيس إلى أن الطوفان لم يكن مجرد رد فعل، بل كشف عمق الارتباك الإسرائيلي. اهتزت صورة "الجيش الذي لا يقهر"، وتعمقت الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل، وظهرت تصدعات في علاقتها مع يهود العالم ومع الرأي العام الدولي.

وتشير إلى أن "الهوس الديموغرافي" داخل إسرائيل تفجر بشكل غير مسبوق، إذ بات كل طفل فلسطيني يحسب كتهديد استراتيجي، ما يعكس أن المشروع الصهيوني لم يخرج من طور الاستعمار الإحلالي الذي يعتبر الفلسطينيين عقبة وجودية.

الرؤية الغربية تتعرى

في سياق أوسع، ترى ملحيس أن الطوفان أسهم في تعرية المنظومة الغربية التي طالما تبنت خطاب "الحرية وحقوق الإنسان"، إذ بدت هذه الشعارات فارغة في مواجهة تأييدها العلني للإبادة في غزة، وصمتها أمام المعاناة الفلسطينية.

وتلفت إلى أن هذا الانكشاف يعيد التموضع الأخلاقي والسياسي للقضية الفلسطينية على المستوى العالمي، ويمنحها فرصة جديدة للانخراط في الحركات العالمية المناهضة للاستعمار والعنصرية والاستغلال.

وتدعو ملحيس إلى تجاوز البعد المحلي والقطري للقضية، ودمجها في إطار نضال عالمي. فالصراع في فلسطين، برأيها، يشبه نضالات شعوب الجنوب، والشعوب الأصلية، والأقليات المهمشة، التي تواجه نفس أدوات القمع والاستعمار وإن تغيرت الأشكال.

وتضيف: "لا يمكن كسب المعركة أخلاقيا فقط داخل الحدود، بل بتوسيع دوائر التضامن العالمي، خصوصًا في أوساط الحركات الطلابية والحقوقية والشبابية التي بدأت تعيد تعريف فلسطين كرمز عالمي للعدالة والتحرر ".

واقع مأزوم يحتاج إلى مراجعة

لا تخفي ملحيس انتقادها للواقع الفلسطيني الرسمي، وتعتبر أن غياب مشروع وطني جامع، وتكلس الخيارات السياسية، والانقسامات الفصائلية، عطلت القدرة على تحويل الصدمة إلى مسار تغيير.

وتؤكد أن السلطة القائمة لم تعد تملك القدرة أو الشرعية لقيادة المرحلة المقبلة.

وهنا تذكر بأن إصلاح البنية الفلسطينية يبدأ من إعادة الاعتبار لقوى الشعب، وتفعيل طاقات الداخل والشتات، وتجاوز الأطر التقليدية الجامدة نحو تنظيمات شعبية جديدة قادرة على التعبير عن الناس واحتضان نضالهم.

وتشدد ملحيس على أن المشروع الوطني الفلسطيني بحاجة لإعادة تعريف جذري، بعيدا عن وهم "حل الدولتين" أو الدولة ضمن حدود 1967.

وترى أن الحل يجب أن يكون جذريا، يستهدف تفكيك نظام الفصل العنصري والاستعمار الصهيوني، وبناء دولة عادلة لكل مواطنيها على أسس إنسانية.

وتضيف أن ما يجري اليوم من قطيعة بين الشعب وممثليه الرسميين يتطلب إعادة تأسيس المشروع على قواعد مقاومة شاملة، تشارك فيها كل القوى الشعبية، دون استثناءات أو تهميش.

التاريخ معيار لا عبء

في تحليلها للتجارب التاريخية، تشير ملحيس إلى أن المنعطفات الكبرى لا تقاس بلحظتها، بل بما تفتحه من أفق. وتضرب أمثلة من ثورات الجزائر وفيتنام وجنوب أفريقيا، التي دفع أصحابها أثمانا باهظة، لكنهم صنعوا تغييرات جذرية.

وتعتبر أن الطوفان يجب أن يقرأ في هذا السياق؛ لا كخسارة أو ربح لحظي، بل كبداية لتحول تاريخي يجب استثماره بوعي، وتنظيم، وإرادة.

وتقول ملحيس، إن غزة ليست مجرد جبهة اشتباك، بل أصبحت رمزا عالميا للصمود. وتؤكد أن اللحظة الحالية، رغم قسوتها، تحمل بذور مشروع استراتيجي جامع، إذا ما جرى استثماره بصورة صحيحة، وتوفير الأدوات المؤسسية والشعبية له.

وتشدد على أن الفرصة التاريخية لا تُمنح، بل تنتزع، وأن الشعب الفلسطيني اليوم يملك من الطاقات ما يكفي لكتابة فصل جديد، شرط أن يصاغ هذا الفصل من قلب الناس، لا من فوقهم,

