25 اغسطس 2025 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
الاحتلال يهدم منشآت زراعية في قرية برقة شمال نابلس

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، ممتلكات زراعية في قرية برقة شمال غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة بأن قوات الاحتلال شرعت اليوم بعمليات هدم واسعة في قرية برقة، طالت ممتلكات المواطنين الزراعية والسكنية، في اعتداء جديد على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.

وأوضحت، أن الهدم شمل بركسات ومرافق زراعية، واقتلاع عدد من الأشجار المثمرة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وحماية مباشرة من آلياتها العسكرية، في خطوة تهدف إلى التضييق على السكان وفرض واقع جديد على القرية.

واعتبرت هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا مباشرًا للأراضي والمزارع.

وأكدت أن سياسة الهدم والتجريف المتواصلة تهدف إلى تهويد المنطقة والسيطرة على أراضيها بالقوة، ما يزيد من معاناة المزارعين ويهدد سبل عيشهم.

