الصِّحَّة: 18 ألف جريح في قطاع غزَّة يحتاجون لتأهيل طبي

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 18 ألف جريح في قطاع غزة يحتاجون لتأهيل طبي، مشيرة لارتفاع عدد المصابين منذ بدء حرب الإبادة إلى 153 ألف جريح.

وأكدت وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يمارس الإبادة الصحية باستهدافه المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع.

وأشارت إلى أن 28 ألف حالة يعانون من سوء تغذية في القطاع، في الوقت الذي ينكر الاحتلال انتشار المجاعة بغزة.

وذكرت وزارة الصحة، أن41% من مرضى الكلى يموتون بسبب نقص العلاج، واصفة ما يحدث في القطاع جرائم حرب مركبة وإبادة جماعية.

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 61 ألفا و430 شهيدًا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.

