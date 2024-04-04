خبراء: "الرصيف الأمريكي" قبالة غزة وسيلة للسيطرة على المساعدات وتقليص الاعتماد على مصر

غزة - فلسطين أون لاين

يرى محللون أوروبيون، أن "رصيف المساعدات العائم"الذي تقيمه أمريكا مقابل سواحل غزة، مفيد لأهداف إسرائيلية عديدة، تتمثل بمخطط التهجير لسكان القطاع، ومن ناحية العسكرية فهو وسيلة تعزيز السيطرة على عملية إدخال المساعدات وليس زياداتها.

ويأتي الإعلان عن أخبار "الرصيف العائم" الذي تقيمه أمريكا مقابل غزة، في الوقت الذي تطارد فيه المجاعة أهالي القطاع، فقد حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة "وشيكة" في شمال القطاع، و"رجَّح" مسؤول أمريكي الجمعة 29 مارس/آذار أن المجاعة قائمة بالفعل، إذ توفي ما لا يقل عن 27 طفلاً بسبب سوء التغذية والجفاف في الشمال المحاصر.

ويقول ديفيد هاردن، المدير السابق لبعثة المساعدات الأمريكية في الضفة الغربية وغزة، إن ممر المساعدات البحرية سيُساعد في تخفيف أزمة الجوع المحدقة بقطاع غزة، لكن ينبغي ألا يُستخدم ذريعة كي لا تُفتح مزيد من المعابر البرية، "نحن نريد من الناحية الإنسانية أن نوفر أكبر عدد ممكن من محطات وصول المساعدات، لكن المعابر البرية تظل لا غنى عنها".

فيما ترى شيرا إيفرون، من منتدى السياسات الإسرائيلية، إن الممر البحري مستحسن لدى إسرائيل لأنه "يتيح لها الاحتفاظ بالسيطرة الشاملة على توصيل المساعدات إلى القطاع المحاصر، وتقليص الاعتماد على مصر، وإبقاء عمليات التسليم بعيدة عن أنظار الجمهور الإسرائيلي". وترى أن هذا الأمر يكشف عن تصورات إسرائيل بشأن غزة، فهي "تريد الانفصال عن القطاع، لكنها تريد كذلك أن تظل لديها السيطرة الأمنية الشاملة على غزة".

وأوضحت شيرا أن "قبرص لا تُمانع أن تتولى إسرائيل السيطرة على نظام التفتيش، ولا تُمانع الالتزام بالإجراءات الأمنية التي تريدها إسرائيل"، ومن ثم فإن تنفيذ الأمر بهذه الطريقة "صفقة رابحة لإسرائيل من جميع الوجوه".

في غضون ذلك، فإن خوسيه أندريس، الطاهي الشهير ومؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي" التي بدأت بشحن مئات الأطنان من المواد الغذائية من قبرص إلى غزة في مارس/آذار،انتقد المبادرة الأمريكية، وقال إن إدارة بايدن يجب أن تضغط على إسرائيل لكي "تتوقف عن قتل الأطفال واستهداف المتطوعين الإنسانيين والصحافيين! وتفتح مزيداً من الطرق البرية لإدخال المساعدات إلى غزة".

وقال أندريس إن مبادرة الرصيف العائم التي يتولى تنفيذها الجيش الأمريكي "غير منطقية" في ظل وجود المساعدات العالقة على الحدود البرية، فضلاً عن أن الأمر لن يكون موضع ترحيب من سكان غزة.