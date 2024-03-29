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تقرير آلة القتل الصهيونية تكاد تفقد الطفلة تالا يدها

29 مارس 2024 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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غزة/هداية محمد التتر


 يواصل الاحتلال الصهيوني جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة غير آبه بالقوانين الدولية التي تمنع استهدافهم وتؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامتهم في الحروب.

فقد استهدفت طائرات الاستطلاع الصهيونية مجموعة من النازحين هربًا من الموت، بعدما فاجأت فذائف ومسيرات الاحتلال الصهيوني المواطنين، وتسللت في جنح الظلام إلى مشفى الشفاء وحاصرته بالكامل.

يقول محيو الزيتونية والد الطفلة الجريحة تالا 8 سنوات: "كنا نقطن في منطقة الشاطئ القريبة من مشفى الشفاء، ونحاول أن نعيش حياتنا رغم صعوبتها ومرارتها حيث الجوع الذي يفتك بنا وبأطفالنا، فإذا بقذئف الدبابات ورصاص المسيرات ينتشر في كل مكان ما دفعني للخروج من المنطقة خوفًا على عائلتي".

وأضاف الزيتونية:"خرجت برفقة زوجتي التي كانت على وشك الولادة وأطفالي، وسلكنا طرقًا التفافية هربًا من القذائف والصواريخ، وما أن وصلنا جامعة القدس المفتوحة حتى سقط صاروخ من طائرة استطلاع أمامنا أدى إلى إصابة زوجتي بشظايا في قدميها التي بالكاد تسير عليها من ثقل حملها وقلة غذائها، وإصابة طفلتي تالا "8 سنوات" في يدها اليسرى ما أدى إلى كسر العظم وقطع الشريان وإذابة اللحم والجلد ولولا قدر الله لبترت من الأعلى، كذلك إصابتها بعدد من الشظايا واستقرارها قريبًا من القلب.

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وأكد الزيتونية خلو المكان من اي رجل سوى نساء وفتيات كن نازحات من سكناهم، وقال: "سقطت يد إحدى الفتيات أمامي وباقي النساء والفتيات انتشرت أشلاءهن في المكان"، معربًا عن صدمته من هول المشهد الذي حدث أمام عينيه.

وأعرب عن تخوفه من بتر يد طفلته التي سبق وأن وجهت رسالة إعلامية عبر إحدى الفضائيات للحكام العرب بأن يعملوا على إنهاء الحرب من أجل العيش كباقي اطفال وشعوب العالم.

وقال الزيتونية تعاني طفلتي من التهابات شديدة في يدها المصابة، وبحاجة إلى العديد من العمليات الجراحية التي يصعب إجراؤها في الوقت الحالي، نظرًا لانعدام المستلزمات الطبية.

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وتساءل والد الطفلة عن سبب استهدافهم، قائلًا: "ما ذنب هذه الطفلة البريئة أن تصاب في يدها وتعاني الألم والوجع، فوق الم الجوع والحرمان الذي يفتك بنا وبأطفالنا".

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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