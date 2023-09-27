حركة "لنغادر البلاد معًا" تُرعِب (إسرائيل)

شهدت (إسرائيل) خلال السنوات الأخيرة تزايدًا لافتًا في نسب الهجرة العكسية لليهود نحو الخارج، على خلفية عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، والذي تسبّبت به بالدرجة الأولى انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته المتواصلة على امتداد الأراضي المحتلة في عامي 1967 و1948.

ولم تُفلح حتى تاريخه سياسات الترغيب والترهيب الإسرائيلية في منع تنامي هذه الظاهرة الخطيرة، التي تهدّد بقاء الكيان واستمراره، بتضافرها مع عوامل سياسية وأمنية واقتصادية عديدة.

هذه الهجرة "الانحدارية" (يورديم) دقّت جرس الإنذار لدى قادة الكيان السياسيين والعسكريين وخبرائه الإستراتيجيين، على الرغم من محدودية الأثر الذي أحدثته حتى الآن، إذ برزت عوامل قد تُسهم في توسيع انعكاسات تلك الظاهرة وتعميقها في المدى المنظور أو المتوسط.

ومن أبرز العوامل المؤثّرة، قيام حركة "لنغادر البلاد معًا" الإسرائيلية، والتي نشطت منذ أواخر العام الماضي في دعم الإسرائيليين الراغبين في الهرب من الكيان المهدّد بالتدمير الخارجي أو التفكّك الداخلي، و"الاستيطان" في الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى أكثر أمنًا (تمّ تحديد 26 دولة).

وفي نشأة حركة "لنغادر البلاد معًا" الجديدة نقطتان لافتتان؛ أُولاهما، أنّ أحد مؤسّسي هذه الحركة هو رجل الأعمال الإسرائيلي مردخاي كاهانا، الذي نشط تاريخيًا في جلب المستوطنين الإسرائيليين إلى فلسطين. أمّا اليوم، فقد بات مقتنعًا بأنه أخطأ في تحديد الهدف والوجهة، ولا بدّ من الرحيل عن "أرض الميعاد". ولأنه مُصمّم على تحقيق هدفه كما هو في السابق، فقد عَرَضَ مردخاي مزرعته في أميركا على زبائنه من أجل الاستيطان، مُعلّلًا ذلك بالخطر المحدِق الذي يحيط بكيان الاحتلال، إثرَ تحالف رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمينية المتطرّفة، ما يُنذر بتحوّل "إسرائيل" إلى دولة أصولية متطرّفة.

وفي السياق، كتبَ كاهانا، أنه بعد سنوات من تهريب اليهود من مناطق الحرب في اليمن وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا إلى "دولة" الاحتلال، يقرّر اليوم مساعدة الإسرائيليين على الانتقال إلى الولايات المتحدة. وأضاف: "إنّ أعضاء الحزب الإسرائيلي الأميركي اعتقدوا أنني متطرّف بعض الشيء. وقلتُ لهم إنّ الوقت قد حانَ لتقديم بديل للحركة الصهيونية في حال استمرار تدهور الوضع؛ فأنا لا أتمنّى أن يتم تدمير بلدنا. ولكن، ماذا سيحدث لو تمّ تدميره؟!

إذًا، تهدف حركة "لنغادر البلاد معًا"، بحسب تغريدات الأشخاص المؤسّسين لها، إلى تشجيع الإسرائيليين على الهجرة العكسية، ونقل ما يقارب عشرة آلاف إسرائيلي من فلسطين المحتلة إلى الولايات المتحدة الأميركية كمرحلة أولى، وصولًا إلى مرامها المنشود، ألا وهو إيجاد الوطن البديل للصهاينة بعدما تدهورت الأوضاع السياسية والأمنية داخل "دولة" الاحتلال.

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والسبب الآخر لتأسيس الحركة هو حالة الانقسام الداخلي والمجتمعي داخل الكيان، لأنّ هناك صراعًا طبقيًا ملحوظًا هناك. وواهمٌ من يظن أنّ لدى الصهاينة مجتمعًا مثاليًا؛ بل هو مجتمعٌ مُتفكّك ومتآكل، يعيش على التمييز العِرقي بين يهود أوروبا وروسيا من جهة، ويهود الفلاشا ذوي البشرة السوداء، الذين يخرجون في تظاهراتٍ حاشدة، يطالبون فيها بإعطائهم الحقوق ذاتها التي يتمتّع بها الآخرون، من جهة أخرى. ومن ثمّ، فإنّ هذه "الكراهيّة الأخويّة" هي التي دفعت مردخاي كاهانا، حسب قوله، إلى تأسيس الحركة.

كشفت التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في الكيان الإسرائيلي، وتحديدًا ما يرتبط بالتظاهرات الشعبية الضخمة المنظّمة من معارضي ومؤيّدي ما يسمّى (الإصلاحات القضائية)، عن خطورة الانقسام المجتمعي الموازي للانقسام السياسي العميق، والذي لم يتمكن قادة الكيان حتى اليوم من معالجته أو إنهائه، كونه يرتبط برؤى ومعتقدات راسخة ومصالح متضاربة بين قوى وأطراف مؤثّرة على امتداد مساحة هذا الكيان.

يقول يانيف غوراليك، الذي يدير المجموعة الداعمة للهجرة المعاكسة على وسائل التواصل الاجتماعي: "نظرًا لما يحدث في البلد، للأسف علينا إعداد خيار في حال اضطررنا إلى الانتقال إلى الخارج. فالبلد مهم بالنسبة لي، ولكنّنا نرى ما يحدث، ونرى الحكومة التي سيتم تشكيلها وماذا سيفعلون".

ويضيف: "أرى كراهية كبيرة بين الإخوة، وأرى الإيرانيين بصواريخهم الدقيقة الموجّهة إلى (إسرائيل). وقد حصل معنا السيناريو ذاته قبل ألفي عام. الإسرائيلي غير قادر على حكم ذاته وهو مُعدٌ للعيش في الشتات. الهيكل الثاني تم تدميره بسبب الكراهية الشبيهة بالذي يحصل اليوم في العام 2022".

من جانبه، لفت تسفيكا كلاين، المعلّق في صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن أحد اليهود الأميركيين عرض استقبال المهاجرين في كيبوتس على أرضٍ له في نيو جيرسي في الولايات المتحدة".

في المقابل، هاجم عضو الكنيست أموشيه سولومون، من حزب الصهيونية الدينية المتطرّف، الحركة الإسرائيلية الجديدة، واعتبر أن قادتها يُسهمون في تدمير وطنهم الأم (إسرائيل) بالدعوة إلى الهروب منه.

وقال أموشيه: "كان اليهود في الشتات يتعاملون بكلّ شجاعة مع مظاهر معاداة السامية وتحديات أكثر صعوبة وتعقيدًا من الوضع الاجتماعي والاقتصادي لدولة إسرائيل اليوم"؛ وأضاف: "المجموعة اختارت خيانة الفكرة الديمقراطية المهمة جدًا، وهي التمسك بالرؤية الصهيونية التي كانت نورًا لمئات الجاليات اليهودية في الشتات على مرّ الزمن".

في إطار الهجرة المعاكسة التي تنشط حركة "لنغادر البلاد معًا" لتوسيعها وتفعيلها بشكل علني، ولأوّل مرّة في تاريخ الكيان، كشفت إحصائيات إسرائيلية أنه بعد شهرين من بدء الحرب الأوكرانية، عاد نحو 1800 يهودي روسي من أصل 5600 استفادوا من قانون العودة، مُتوجِّهين إلى موسكو بصحبة جوازات سفرهم الإسرائيلية.

يعني ذلك أن ثلث مَن وصلوا "دولة" الاحتلال من اليهود الروس سارعوا إلى المغادرة. وفي أعقاب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التي تمخَّض عنها تنصيب الحكومة الأكثر تطرّفًا في تاريخ الكيان، تصاعد طلب الإسرائيليين للحصول على جنسيات أوروبية، وسُجِّل أعلى معدّل لتقديم الإسرائيليين على الجنسية الفرنسية، بزيادة نسبتها 13%. ولوحظت أيضًا زيادة في نسبة طلبات الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي عمومًا، إذ سجَّلت السلطات في البرتغال زيادة 68% في طلبات الجنسية من إسرائيليين، وسجَّلت السلطات البولندية والألمانية زيادة 10% في الطلبات خلال المدة نفسها.

توازيًا، وحسب بيانات وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، والوكالة اليهودية، فقد انخفضت الهجرة إلى فلسطين بشكلٍ حادٍّ في النصف الأول من العام الجاري، حيث تراجعت نسبة استقدام اليهود بنحو 20 % من أميركا وأوروبا.

ووفقًا لتقديرات المحلّلين، فإنّ ذلك يعود إلى تصاعد التوتّر الأمني والمقاومة الفلسطينيّة في الضفة الغربية المحتلة، الذي تسبّب في مقتل 29 إسرائيليًا، أغلبهم من المستوطنين وجنود الاحتلال؛ بالإضافة إلى خطة حكومة بنيامين نتنياهو تجاه التعديلات في الجهاز القضائي؛ وهو ما جعل "إسرائيل" وجهة غير مرغوبة للهجرة.

كما بيّن استطلاعٌ للرأي العام أنّ 33 % من سكّان كيان الاحتلال يُفكِّرون بالهجرة والانتقال للعيش في أوروبا وأميركا، بسبب نيّة الحكومة المتطرّفة تحويل الكيان إلى دولة ديكتاتوريّة قائمة على الشرع اليهوديّ والفوقيّة اليهوديّة.

وفي الآونة الأخيرة، رصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية بيانات لا تكشفها عادة سلطة السكّان والهجرة الإسرائيلية حول عدد طلبات الجنسية الأجنبية وحيازة جواز سفرٍ ثانٍ بين الإسرائيليين، وماهيّة الدول المُفضّلة لديهم. ووفقًا لهذه البيانات، بدأ عدد ضخم من الإسرائيليين بالفعل عملية الانتقال إلى إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة، وحتى ألمانيا.

يُشار هنا إلى أن "عدوى" الهجرة المعاكسة والفرار من الكيان باتت تطال فئات مختلفة، طبقيًا وعِرقيًا، وليس فقط الفئات المهمّشة أو الفقيرة، وصولًا إلى أصحاب الرساميل الكبيرة والشركات وذوي الاختصاصات العلميّة والطبيّة العالية، كما تؤكد الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية.

استنتاجات

في ضوء كلّ ذلك، ليس من المستغرب أن تُثير الهجرة العكسية من "إسرائيل"، والتي باتت مؤدلجة ومؤطّرة مع ظهور حركة "لنغادر البلاد معًا"، مخاوف حقيقية لدى القيادة الإسرائيلية، التي تواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية بالتزامن مع وصول رجال الصهيونية الدينية إلى سدّة الحكم. وتشمل قائمة المخاوف التهديد الديموغرافي من أعداد الفلسطينيين المتزايدة، وتقلّص أعداد اليهود الملتحقين بصفوف "جيش" الاحتلال؛ وتصاعد الصراع السياسي والميداني مع الشعب الفلسطيني ومع محور المقاومة؛ والأهم من ذلك التطبيع مع ظاهرة "يورديم" نفسها بوصفها أمرًا واقعًا ربما يدفع إلى المزيد من الهجرات العكسية في المستقبل.

يحدث ذلك في وقتٍ تُشير فيه التوقعات الإسرائيلية إلى أنه من المرجّح أن تكون الهجرة منخفضة من "المجتمعات اليهودية" في الشتات في المستقبل المنظور، إذ إن (إسرائيل) الآن لم تعُد "دولة هجرة" كما كانت عليه في العقود الخمسة الأولى من تاريخها. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت عن نيّتها العمل لتغيير قانون جوازات السفر بُغية جعل الحصول على جواز سفر إسرائيلي أكثر صعوبة، ومن ثمَّ إثناء المهاجرين الجدد عن الحصول عليه سريعًا ثم مغادرة البلاد؛ ستتسبَّب في زيادة نفور المهاجرين.

وفي النتيجة، فإن تطوّر الهجرة العكسية، وتنامي تأثير حملة "لنغادر البلاد معًا" (انضمّ مئات الصهاينة العلمانيين واليساريين إلى حسابات الحملة في "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" و"تليغرام"، من دون أن يكون من الواضح ما إن كانوا هاجروا خارج الكيان بالفعل)، يرتبط بجملة من العوامل والظروف الداخلية والخارجية، وأبرزها استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في "إسرائيل".

والذي يمكن أن "تُسهم" فيه بفعالية قوى محور المقاومة على مستوى فلسطين والمنطقة، في ظلّ تجذّر الصراع المحتدم في الكيان حول طبيعة النظام السياسي وهويّته وآليات عمله؛ مقابل عوامل صادّة أو مانعة، مثل مدى نجاح الخطط الإسرائيلية المرسومة للحدّ من انعكاسات النزاع الداخلي على أمن الكيان، والسياسات المقرّرة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة، إلى استمرار الدعم الأميركي للكيان، واستكمال مسار التطبيع الإسرائيلي- السعودي، وصولًا إلى تأثير الحملات أو الهجمات الإسرائيلية من أجل القضاء على المقاومة المتصاعدة، العسكرية والشعبية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومتابعة مشاريع تهويد القدس والضفة؛ وهذا ما لن يشهد قادة الكيان و"منظّروه الاستراتيجيون" تحقّقه في المستقبل القريب؛ بل ربّما سيشهدون عكسه تمامًا.

المصدر / الميادين