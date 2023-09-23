آلاف البريطانيين يطالبون بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي

تظاهر آلاف البريطانيين المناهضين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في العاصمة لندن للمطالبة بالعودة إلى التكتل.

وشارك في "مسيرة العودة الوطنية" نحو 3 آلاف شخص أثناء سيرهم من بارك لين، خارج فندق هيلتون لندن، باتجاه ساحة مجلس العموم لإلقاء الخطب والتلويح بأعلام دول الاتحاد الأوروبي.

وكان المتظاهرون يحملون أعلام الاتحاد الأوروبي ويرتدون قبعات وقمصانا عليها أيضا علم التكتل.

كما رفع المشاركون في التظاهرة لافتات تطالب الحكومة بالاستقالة.

وقال مايك جالسوورثي، رئيس الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة الذي شارك في المسيرة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد "خيانة للطبقة العاملة والوسطى، لا سيما العاملين في مجال صيد الأسماك والزراعة".

وأضاف في تصريح صحفي: "نحتاج إلى أن تتحد البلاد لضمان انضمامنا مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي".

وفي الاستفتاء الذي أجري في المملكة المتحدة عام 2016، صوتت الأغلبية لمصلحة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

وبعد اتفاقية الانسحاب التي وقعها ممثلو بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 24 يناير/ كانون الثاني 2020، انسحبت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 من الشهر نفسه.

المصدر / الأناضول