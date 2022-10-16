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دعت لضرب الاحتلال في كل المواقع

حماس تنعى الشهيد داود وتحذر الاحتلال من غضب فلسطيني عارم

16 أكتوبر 2022 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهيد فلسطين مجاهد أحمد داود 30 عاماً، والذي ارتقى الليلة الماضية متأثراً بجروح أصيب بها ظهر أمس، السبت برصاص قوات الاحتلال في قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقالت الحركة في بيان نعي الشهيد اليوم، الأحد وقد وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه:" إن السبيل الوحيد لكنس الاحتلال وتحقيق آمالنا في الحرية والعودة يكون بتصعيد المقاومة الشاملة وضرب الاحتلال في كل المواقع، ومطاردة جنوده ومستوطنيه".

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وأكدت أن استمرار اعتداءات الاحتلال وهجمات مستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك وعلى الآمنين في القرى كما يجري في حوارة وعوريف وغيرها، سيزيد من عزم الشعب الفلسطيني على المقاومة والمواجهة بكل السبل.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، الليلة، عن استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في قراوة بني حسان شمال غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وأفادت الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب مجاهد أحمد شملاوي (٣٠ عاماً)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها ظهر السبت، برصاص الاحتلال في الصدر، في قراوة بني حسان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حركة حماس #مقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #أحمد داود

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