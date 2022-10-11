حماس: عمليات المقاومة النوعية إنذارٌ متجدّد للاحتلال الذي يصعّد في "الأقصى"

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنَّ عمليات المقاومة النوعية والمتواصلة، والتي توجّت اليوم بمقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال غرب نابلس، هي إنذارٌ متجدّد للاحتلال الذي يصعّد في اقتحاماته وتدنيسه للأقصى واعتدائه على المصلين فيه.

وأكدت الحركة في بيان لها أن الاحتلال الذي يرتجي وقف المقاومة بالتنسيق الأمني وترهيب شعبنا سيصل حتماً إلى سراب، وسيواجه حقيقة واحدة أن عليه الرحيل عن أرضنا.

وأبرقت حماس، بالتحيَّة لكل السواعد الرَّامية والأبطال المنتفضين في الضفة الأبيّة، الذين يدافعون عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وعن حقّ شعبنا وأمّتنا، ويواصلون التصدّي لإرهاب الاحتلال وإجرام مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين