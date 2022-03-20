فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدعليس: صرف رواتب الموظفين في ٣١ مارس

"التوجيه العليا بالنقب": تشكيل الاحتلال مليشيا مسلحة خطوة في غاية الخطورة

وقفة لأهالي جبل المكبر رفضًا لسياسة هدم المنازل

أبو كويك: تصعيد الاحتلال يسرع من اشتعال فتيل انتفاضة جامعة

الإفراج عن أسير من خان يونس أمضى 5 سنواتٍ في سجون الاحتلال

بحر يشيد بمطالبة الغانم طرد الاحتلال من اجتماع البرلمان الدولي

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

الاحتلال يؤجل محاكمة الأسيرة منى قعدان للمرة الـ14

الاحتلال يفرج عن الأسيرين المقدسيين حذيفة ومعتصم عطون

إعلان تيك توك داخلي

شعبنا متلف حول المقاومة

أبو كويك: تصعيد الاحتلال يسرع من اشتعال فتيل انتفاضة جامعة

20 مارس 2022 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
...
13-1.jpg

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن تصعيد الاحتلال ضد شعبنا سيعمل على تسريع فتيل انتفاضة جامحة تتوج بمعركة تخوضها المقاومة دفاعًا عن شعبنا.

وأشار أبو كويك في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أن هذه السيناريوهات المتوقعة يستشعر الاحتلال خطورتها ويعمل جاهدًا لتلافيها.

وأضاف: "تخشى قوات الاحتلال من أن تشكل أية أحداث مستقبلية وخاصة في شهر رمضان المبارك صاعقا لتفجير حرب جديدة بين المقاومة والاحتلال".

وذكرت القناة (11) العبرية، اليوم الأحد، أن دوائر أمن الاحتلال تميل إلى منح الفلسطينيين تسهيلات في شهر رمضان المبارك، للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا قبل عامين.

وقالت القناة، هناك توجه للسماح لعدد كبير من الفلسطينيين بدخول الأقصى في رمضان، والسماح بزيارات عائلية من الضفة إلى الداخل المحتل، ومنح تصاريح زيارة لعائلات أسرى من غزة.

وشدد مصدر أمني للاحتلال على أن "الفترة القادمة بالغة التعقيد وأن الأمن الإسرائيلي مستعد لسيناريوهات وقوع أحداث".

وأعرب مصدر الاحتلال الأمني عن خشيته من "محاولات حركة حماس زعزعة الاستقرار الأمني وخلق حالة من الارتباط بين فلسطينيي الداخل والضفة وغزة حيث يخشى من أن تساهم حركة حماس في التحريض للمسيرة المنوي إقامتها في الـ26 من الشهر الجاري في مدينة "راهط" بالنقب بعد استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال قبل أيام".

واعتبر أبو كويك أن الاحتلال بسبب خشيته من تصعيد الأحداث عمد إلى الإعلان عن بعض التسهيلات المتعلقة بآلية الوصول إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى.

وشدد أبو كويك على أن "هذه التسهيلات المزعومة لا ترتقي إلى مستوى وقف الإرهاب والقمع والاعتقالات والمظاهرات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والتميز العنصري الممارس ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأكد أن عملية سيف القدس مازالت تلقي بظلالها متمثلة بتصاعد المقاومة واشتدادها، لافتًا أن "أحداث القدس والأقصى كانت المحرك لعملية سيف القدس وما تلاها من أحداث وعمليات مقاومة وانتفاضات في شتى أنحاء الضفة الغربية التي مازالت مستمرة ومتصاعدة".

وأردف: "إن شعبنا الفلسطيني الملتف حول خيار المقاومة مازال متمسكا به، لأنه هو الخيار الوحيد للدفاع عن حقوقه وكرامته وتحرير أرضه ومقدساتها".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #حركة حماس #حسين أبو كويك #سيف القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة