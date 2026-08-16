فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

شلل في قطاع النقل بغزة مع استمرار منع إدخال قطع الغيار والزيوت

حماية المستهلك ومباحث التموين تنفذان حملة رقابية في أسواق غزة

سيارة دفاع مدني وحيدة تحمل عبء مدينة غزة كاملة

لماذا؟ سؤال الضفة الغربية

لا ينبغي ربط الدين بالأشخاص

حين يلوّح الوسطاء بالحزم.. لماذا بعد كل هذا الدم؟

فتى طوفان الأقصى

روسيا تهاجم كييف بالصواريخ الباليستية و600 مسيّرة تستهدف موسكو

قوات الاحتلال تتوغل بالرفيد بالقنيطرة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

16 اغسطس 2026 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون الأقصى (أرشيف)

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة للأردن، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وحسب مصادر مقدسية، فإن أكثر من 1478 مستوطنًا اقتحموا باحات  المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، لحمايته والذود عنه ومواجهة التصعيد المتواصل من المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #اقتحامات #مستوطنون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة