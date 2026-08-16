عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة للأردن، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وحسب مصادر مقدسية، فإن أكثر من 1478 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، لحمايته والذود عنه ومواجهة التصعيد المتواصل من المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين