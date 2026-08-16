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حماية المستهلك ومباحث التموين تنفذان حملة رقابية في أسواق غزة

16 اغسطس 2026 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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جانب من حملة رقابية سابقة في أسواق غزة

نفذت طواقم حماية المستهلك في محافظة غزة، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تفتيشية ورقابية استهدفت عدداً من مراكز البيع الكبرى والمولات التجارية في المدينة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وذكرت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الحملة شملت متابعة مدى التزام المنشآت التجارية بالشروط الصحية والمواصفات المعتمدة، والتأكد من صلاحية المنتجات والسلع المعروضة للبيع

أشارت إلى أنه خلال الجولة تم تحرير محاضر الضبط بحق عدد من المخالفين، وإتلاف كميات من المواد والسلع منتهية الصلاحية التي ضبطت داخل المنشآت المستهدفة.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية بصورة دورية ومكثفة، بهدف ضمان التزام التجار وأصحاب المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، ومنع تداول أي منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من تواريخ صلاحية المنتجات ومواصفاتها قبل الشراء، والإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات غير صالحة للاستهلاك يتم رصدها في الأسواق والمراكز التجارية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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