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660 اعتداءً.. قفزة كبيرة في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين

26 يوليو 2026 . الساعة 18:57 بتوقيت القدس
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تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ارتفاع حاد في الجرائم القومية التي يرتكبها مستوطنون يهود في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة بلغت 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب البيانات، تم تسجيل 660 جريمة بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2026، مقابل 440 جريمة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، في مؤشر على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وأظهرت المعطيات كذلك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الفلسطينيين المتضررين من هذه الاعتداءات، إلى جانب زيادة في وتيرة الهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتنوعت الجرائم المسجلة بين اعتداءات واحتكاكات عنيفة، وإغلاق طرق، وتخريب ممتلكات، ورشق بالحجارة، وإحراق مركبات ومبانٍ، إضافة إلى اعتداءات استهدفت الأراضي والممتلكات الزراعية، في ظل استمرار تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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