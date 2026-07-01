مسؤول إسرائيلي: أكثر من 30 تحقيقًا أمنيًا بسبب تسريبات داخل "الجيش"

كشف رئيس قسم أمن المعلومات المنتهية ولايته في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن فتح أكثر من 30 تحقيقًا أمنيًا منذ بدء الحرب على غزة ولبنان، بهدف تحديد هوية جنود يُشتبه بتورطهم في تسريب صور ومعلومات تتعلق بالعمليات العسكرية.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي في تصريحات نشرتها منصات عبرية، الأربعاء، أن هذه التحقيقات جاءت في إطار مواجهة ظاهرة تسريب المعلومات من داخل المؤسسة العسكرية، والتي اعتبرها تهديدًا أمنيًا خلال فترة الحرب.

وأضاف أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقل حتى اليوم أكثر من 80 شخصًا، بعد تجولهم داخل قواعد الجيش وجمعهم معلومات استخباراتية، في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحد من عمليات جمع وتسريب المعلومات الحساسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن أو يتم الكشف فيها عن وجود تحقيقات أو اعتقالات لإسرائيليين في إطار التجسس لصالح جهات أجنبية خارجية على رأسها إيران وحزب الله.

المصدر / فلسطين أون لاين