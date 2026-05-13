حماس تنعى شهيد الرام: عمليات الإعدام الميداني لن تكسر إرادة شعبنا

13 مايو 2026 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
تشييع شهداء في الضفة الغربية (أرشيف)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء، تصاعد عمليات الإعدام الميداني التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن الجريمة التي شهدتها بلدة الرام شمال القدس المحتلة مساء الثلاثاء، تضاف إلى "سجل الجرائم الصهيونية الوحشية المتصاعدة بوتيرة خطيرة".

ونعت الحركة في بيان صحفي، الشهيد زكريا علي محمد قديس (44 عاماً)، الذي ارتقى في جريمة إعدام ميداني نفذها جنود الاحتلال في بلدة الرام، مؤكدةً أن هذه الجرائم لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيد من "فاتورة الحساب" التي سيدفعها الاحتلال، وسترتد عليه وبالاً من خلال ضربات أبطال المقاومة

وشددت حماس على أن دماء الشهداء تزيد الشعب الفلسطيني تمسكاً بحقوقه الوطنية والتاريخية، داعية جماهير الشعب الفلسطيني والشباب الثائر في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفي كل مدننا وقرانا الفلسطينية، إلى تصعيد حالة النفير للتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، في ظل تصاعد مخططات الاستيطان والتهويد التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني.

ومساء الثلاثاء، استشهد عامل فلسطيني، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال، في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك عند محاولتهما اجتياز الجدار الفاصل ودخول مدينة القدس المحتلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #حماس #الإعدام الميداني #الضفة الغربية

