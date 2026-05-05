شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي وسط مدينة غزة

05 مايو 2026 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
غارة إسرائيلية على مدينة غزة (أرشيف)

استُشهد مواطن وأصيب عدد آخر، فجر الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار الجلاء في منطقة العيون وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف أسفر عن وقوع عدة إصابات، وُصفت بعضُها بالخطيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أمس الإثنين، أن حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 832 شهيدًا و2,354 إصابة، إضافة إلى انتشال 767 جثمانًا من مناطق مختلفة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ208 على التوالي، عبر تصعيد عملياته العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب الخروقات المتكررة التي تشمل القصف وعمليات نسف وتفجير المنازل والمنشآت السكنية في مناطق متفرقة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
