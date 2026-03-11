للمشاركة بالعدوان.. الاحتلال ينقل لواء غولاني من غزة إلى لبنان

وجّه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، بنقل لواء "غولاني" للمشاة من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان، للمشاركة في العدوان الراهن على البلد العربي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن زامير أجرى الأربعاء "تقييمًا للوضع بمشاركة قادة آخرين".

ووجّه زامير بـ"تعزيز منطقة قيادة المنطقة الشمالية (تشمل لبنان)، ونقل فريق القتال التابع للواء غولاني من قيادة المنطقة الجنوبية (تشمل غزة) للعمل في منطقة قيادة المنطقة الشمالية".

الجيش تابع: "لاحقًا وبحسب تقييم الوضع سيتم اتخاذ قرار بشأن تعزيز القيادة (في المنطقة الشمالية) بقوات إضافية".

وأضاف الجيش أنه سيواصل “العمل بقوة ضد حزب الله”.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن قرار زامير يعني عمليا نقل لواء غولاني من غزة إلى لبنان.

وفي 4 مارس/ آذار الجاري، قال الجيش إن القوات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية تتمركز في نقاط عدة داخل منطقة جنوب لبنان.

وأوضح أن قوات الفرقة 91 تعمل في شرق جنوبي لبنان، وقوات الفرقة 210 في منطقة جبل الروس (دوف)، وقوات الفرقة 146 في غرب جنوبي لبنان.

والاثنين، أعلن الجيش أنه “بدأت خلال ساعات الليلة الماضية قوات فريق قتال لوائي تحت قيادة الفرقة 36 عملية مداهمة مركزة في جنوبي لبنان”.

وليس واضحا إذا ما كان إرسال قوات غولاني للمشاة إلى لبنان هو مقدمة لمزيد من التوغلات البرية، علما بأن جيش الاحتلال أنذر الأسبوع الماضي بإخلاء مناطق جنوبي لبنان.

ومنذ فجر الأربعاء، استشهد 32 شخصا وأصيب 57 بغارات جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي وشرقي لبنان والعاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وحتى مساء الثلاثاء، كان عدوان الاحتلال الموسع على لبنان قد تسبب باستشهاد 570 شخصا وإصابة 1444 ونزوح 780 ألفا، بحسب السلطات اللبنانية.

في المقابل يقصف حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيرة قوات ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان وشمالي "إسرائيل".

